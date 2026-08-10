Врио ректора ГИТИС назначена проректор Марина Кирюшкина

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Проректор по общим вопросам и проектному управлению ГИТИС Марина Кирюшкина назначена врио ректора вуза. Об этом сообщается на официальном сайте института.

Новую должность Кирюшкина заняла 6 августа.

О том, что бывший ректор ГИТИС Григорий Заславский покинул свой пост по собственному желанию, стало известно 4 августа. При этом СМИ писали, что правоохранительные органы якобы организовали проверку по факту трудоустройства его детей и законности выплаты им зарплаты.

Позднее Заславский уточнил, что продолжит работать в вузе в должности профессора кафедры истории театра России. О действиях правоохранителей в отношении него он ничего не знает.