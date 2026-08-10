В Дагестане умер ребенок, затянутый ремнями в колыбели

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В дагестанском Хасавюрте умер маленький ребенок, затянутый лентами-ремнями в колыбели. Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону.

Предварительной причиной его смерти называют механическую асфиксию. Специалисты начали процессуальную проверку. Следователи осмотрели тело ребенка и место происшествия, после чего была назначена судмедэкспертиза.

Ранее двое несовершеннолетних утонули в пруду в Кизлярском районе Дагестана. Это произошло на окраине населенного пункта Ясная Поляна. Погибшими оказались дети 2014 и 2016 годов рождения. Тела из пруда извлекли прохожие, после чего их передали родственникам.

До этого в пруду в подмосковной Электростали утонул девятилетний мальчик. Он играл с друзьями в футбол возле водного объекта и решил достать попавший туда мяч. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.