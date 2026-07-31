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31 июля, 11:58

Происшествия

9-летний мальчик утонул в пруду в Электростали

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

В Электростали утонул девятилетний ребенок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Трагедия произошла 30 июля. По предварительным данным, компания мальчиков играла в футбол на берегу пруда № 2 (Южный). Мяч упал в воду, и ребенок 2017 года рождения зашел за ним. На расстоянии около 5 метров от берега он ушел под воду.

На место выехали спасатели. Водолазная группа "Центроспас" подняла тело мальчика из воды в 21:15. В МЧС подчеркнули, что пруд не оборудован для купания, спасательный пост на нем отсутствует.

В ведомстве родителям напомнили, что детей не стоит отпускать к воде одних. Даже если ребенок умеет плавать, он может растеряться или попасть в яму. Также родителей призвали не оставлять детей у воды без присмотра, объяснить им, что нельзя заплывать за буйки и нырять в незнакомых местах.

В МЧС рекомендовали выбирать оборудованные пляжи, где обследовано дно, а рядом дежурят спасатели.

Ранее в Норильске утонул 16-летний подросток, который пытался наперегонки переплыть часть озера Тундра. На месте случившегося работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники МЧС и спасатели.

Подросток едва не утонул в грязи на дороге в Амурской области

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