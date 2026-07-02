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02 июля, 17:01

Происшествия

Подросток утонул в пруду в Сокольниках

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело 14-летнего подростка обнаружено в пруду в районе Сокольники. При этом на теле погибшего не найдено внешних признаков насильственной смерти, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительным данным, юноша решил искупаться вечером 1 июля, но в итоге ушел под воду и не смог выплыть. По данному факту проводится процессуальная проверка, ее ход и результаты контролируются надзорным ведомством.

"Родители! Поговорите с детьми о правилах безопасности при нахождении у водоемов и на воде", – призвали в прокуратуре.

Ранее 11-летний ребенок утонул в водоеме в селе Красноярка Шербакульского района Омской области. Он гулял вместе со сверстниками на территории котлована, взрослых рядом с ними не было. В какой-то момент мальчик решил переплыть водоем, но утонул. Теперь детали инцидента выясняют правоохранители.

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