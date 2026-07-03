Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Участники Совета Европы являются клоунами, которые запутались в половых органах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала проведение в Страсбурге "недели борьбы с языком ненависти", которая посвящена вопросам гендера и сексуальной ориентации (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). При этом игнорируется не только русофобия, но и использование языка ненависти по отношению к русским в онлайн-пространстве.

Кроме того, последние несколько лет представители стран – членов Совета Европы, НАТО и Евросоюза выступали за убийство русских и уничтожение России.

"<...> запутавшиеся в своих и чужих половых органах озлобленные клоуны", – передает слова Захаровой RT.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Прибалтика насквозь поражена "бациллой русофобии". Он подчеркнул, что в настоящий момент у властей прибалтийских стран "едва ли есть" право голоса в том, чтобы говорить о необходимости диалога с Россией.

