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03 июля, 21:49

Происшествия

Машина скорой столкнулась с двумя легковушками и опрокинулась в центре Москвы

Фото: МАХ/"Осторожно, Москва"

Машина скорой столкнулась с двумя легковушками и опрокинулась в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

По данным канала "Осторожно, Москва" в MAX, авария произошла на площади Сретенские Ворота, на пересечении Большой Лубянки и Рождественского переулка. В настоящий момент информация о пострадавших уточняется.

На месте работают экстренные службы – специалисты оказывают помощь людям, которые находились в автомобиле.

Ранее в Наро-Фоминском округе Подмосковья пострадали трое подростков. По предварительной информации, юноша, находившийся за рулем питбайка, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. В итоге травмы получили сам водитель питбайка и двое его пассажиров, которым нет 18 лет.

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