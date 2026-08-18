Сергей Собянин: московская билетная система работает уже в 37 регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская билетная система, используемая для оплаты проезда в городском транспорте, теперь действует в 37 регионах России. Ежедневно она обрабатывает свыше 4 миллионов транзакций, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Карта "Тройка" представляет собой единый билет, объединяющий Москву и более 20 регионов страны. Она позволяет оплачивать проезд на любом виде транспорта. Столица делится этой разработкой с регионами с 2020 года – это вклад столицы в цифровизацию транспортной отрасли и развитие транспортной системы России, отметил мэр.

Например, с 2022 года Москва сотрудничает в транспортной сфере с Луганской Народной Республикой. В регион поставлено новое оборудование для оплаты проезда, а также подключены крупные перевозчики.

Благодаря системе повышается прозрачность: все транзакции фиксируются автоматически. Также растет популярность городского транспорта, так как пассажирам удобно оплачивать проезд разными способами. Например, в Новосибирске с начала года пассажиропоток вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, система упрощает формирование отчетности для перевозчиков и позволяет эффективнее управлять маршрутной сетью. Аналитика транзакций помогает корректировать расписание, перераспределять подвижной состав в зависимости от загруженности маршрутов и выявлять востребованные направления.

Это становится доступно без дополнительных инвестиций со стороны регионов, поэтому интерес к столичной системе растет. В 2026 году она заработала в Ивановской, Брянской и Запорожской областях.

Ранее Собянин рассказал, что за три года работы МЦД-3 перевез более 400 миллионов пассажиров. Самыми востребованными станциями диаметра стали Выхино – около 40 тысяч поездок в сутки, Зеленоград-Крюково – 34,1 тысячи и Электрозаводская – 25,8 тысячи.

Запуск диаметра повлиял не только на транспортную доступность, но и на развитие территорий рядом со станциями. В прилегающих районах выросла деловая активность, появились новые рабочие места, а территории начали активнее развиваться как городские пространства.

