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06 октября, 19:21

Происшествия

В США акула дважды напала на поймавшего ее рыбака

Фото: 123RF.com/bayazed

Акула дважды напала на поймавшего ее рыбака у побережья Калифорнии в США. Об этом пишет L.A. Times.

Нападение произошло 4 октября приблизительно в 800 метрах от пляжа Парадайз-Коув в Малибу. Акула попалась на крючок рыбака на каяке. Хищница укусила мужчину, когда он попытался ее освободить. Из-за этого он выпал за борт, после чего был атакован во второй раз.

Как сказано в материале, пострадавшего доставили на берег на рыбацкой лодке, которая находилась неподалеку от места происшествия. Мужчина направлен в медучреждение. По словам сотрудника пляжного кафе, у рыбака были заметные раны от укусов на голени и выше колена.

По данным спасателей, нападение могла совершить короткоперая акула-мако. Как правило, они находятся на большой глубине, поэтому не представляют угрозу для отдыхающих у берега. После инцидента пляж закрывать не стали.

Ранее акула напала на туристку во время экскурсии с дельфинами на Багамских островах. Случай был зафиксирован примерно в трех морских милях от побережья. В результате 37-летняя женщина получила тяжелые травмы правой лодыжки.

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