Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 16:56

В мире

Серфер на Гавайях отбился от тигровой акулы, ударив ее по носу

Фото: 123RF.com/soosjozsef

На Гавайях 24-летний серфер Альберт Вестпфаль пострадал от нападения тигровой акулы, но отбился от нее, ударив по носу. Об этом сообщает Surfer.

Инцидент произошел, когда он катался на серфе вместе с другом. Акула врезалась в его доску с такой силой, что спортсмену показалось, будто он врезался в риф.

Серфер обернулся и увидел хищницу длиной примерно 3,7 метра. Он тут же принялся бить акулу ногами по голове, а также несколько раз ударил ее кулаком по носу. В результате акула отступила, сам же Вестпфаль отделался ссадинами на ноге.

Тигровая акула – крупный хищник, который обитает в тропических и умеренных водах Мирового океана. Название она получила за темные полосы на теле, которые с возрастом делаются менее заметными.

Эти акулы могут достигать пяти-шести метров в длину и известны всеядностью: в их рацион входят рыба, черепахи, птицы и даже несъедобные предметы. Тигровые акулы считаются одними из самых опасных для человека.

Ранее на участке пляжа в Си-Айл-Сити, штат Нью-Джерси, было обнаружено около 30 катрановых акул. По мнению океанолога Стивена Нагиевица, они могли погибнуть от разных причин, однако наиболее вероятно, что акул случайно поймали в море, выбросили и их прибило к берегу.

Читайте также


животныеза рубежом

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика