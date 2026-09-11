Серфер на Гавайях отбился от тигровой акулы, ударив ее по носу

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На Гавайях 24-летний серфер Альберт Вестпфаль пострадал от нападения тигровой акулы, но отбился от нее, ударив по носу. Об этом сообщает Surfer.

Инцидент произошел, когда он катался на серфе вместе с другом. Акула врезалась в его доску с такой силой, что спортсмену показалось, будто он врезался в риф.

Серфер обернулся и увидел хищницу длиной примерно 3,7 метра. Он тут же принялся бить акулу ногами по голове, а также несколько раз ударил ее кулаком по носу. В результате акула отступила, сам же Вестпфаль отделался ссадинами на ноге.

Тигровая акула – крупный хищник, который обитает в тропических и умеренных водах Мирового океана. Название она получила за темные полосы на теле, которые с возрастом делаются менее заметными.

Эти акулы могут достигать пяти-шести метров в длину и известны всеядностью: в их рацион входят рыба, черепахи, птицы и даже несъедобные предметы. Тигровые акулы считаются одними из самых опасных для человека.

Ранее на участке пляжа в Си-Айл-Сити, штат Нью-Джерси, было обнаружено около 30 катрановых акул. По мнению океанолога Стивена Нагиевица, они могли погибнуть от разных причин, однако наиболее вероятно, что акул случайно поймали в море, выбросили и их прибило к берегу.

