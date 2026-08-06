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06 августа, 09:26

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У берегов портового города на Сахалине заметили огромную акулу

Видео: MAX/SHOT

Огромную акулу заметили у берегов портового города Холмска на Сахалине, сообщает SHOT.

Хищница, длина которой превышает 2 метра, подплыла вплотную к берегу, напугав отдыхающих. По предположениям очевидцев, это могла быть сельдевая акула.

Появление акул у Сахалина связывают с резким потеплением воды – температура поднялась примерно до 20 градусов. В результате это привлекает хищников, которые обычно держатся в более теплых водах.

При этом, по данным СМИ, нашествие акул началось еще в июне в районе Владивостока – они подошли к пляжам вплотную, а позже трехметрового хищника выловили в 50 километрах от города.

Ранее крупную акулу увидели у причала в приморской Находке, она плавала в поисках добычи недалеко от рыбацких судов. Ее размер составлял около 2,5 метра. Кроме того, недалеко от места, где был замечен хищник, находится общественный пляж.

В начале лета кандидат биологических наук, директор АНО "Центр природоохранных инициатив" Александр Олифиренко указывал на возможность нашествия акул в Приморском крае. Он объяснил, что они заходят в акваторию региона вместе с тунцом, скумбрией и лакедрой.

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