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27 сентября, 18:52

Политика

Трамп заявил, что США проведут переговоры с Ираном на следующей неделе

Фото: AP/Julia Demaree

США проведут переговоры с Ираном на следующей неделе. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

Он добавил, что пока Тегеран предлагает такие условия, на которые Вашингтон пойти не готов. По его мнению, Исламская Республика переоценила свои возможности. Глава Белого дома отметил, что всегда думает о возобновлении ударов по Ирану.

По данным Axios, переговоры пройдут в понедельник, 28 сентября. Катарские посредники отдельно встретятся с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Ранее Арагчи заявил, что Иран надеется на дипломатию с Соединенными Штатами, но пока не видит смысла в переговорах из-за позиции американской администрации. При этом Тегеран готов обсуждать сделку по обогащенному до 60% урану, если США продемонстрируют свое стремление к миру.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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