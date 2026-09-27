TRT Haber: семь человек погибли в результате ДТП в Турции

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Семь человек погибли и еще 13 пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в турецкой провинции Газиантеп. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

ДТП произошло на участке автодороги Газиантеп – Османие в районе Аджароба. Уточняется, что от столкновения пассажирский микроавтобус перевернулся

На место аварии направили бригады скорой помощи, жандармерии, пожарной службы и Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD). Пострадавших госпитализировали. Подробности и причины ЧП выясняются.

Ранее в Удмуртии столкнулись легковой автомобиль и бензовоз, после чего второе транспортное средство загорелось. Инцидент произошел на федеральной трассе недалеко от деревни Миндерево Малопургинского района. Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров.

