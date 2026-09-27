Авария с четырьмя автомобилями произошла в Подмосковье

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Авария с участием такси и еще трех автомобилей произошла в подмосковном Щелкове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

ЧП произошло около 19:15 по московскому времени на 37-м километре Щелковского шоссе. Предварительно, такси столкнулось с тремя машинами, которые двигались в попутном направлении.

Один участник аварии обратился к врачам. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее на Песчаном путепроводе в Москве автомобиль загорелся в результате ДТП. Два транспортных средства столкнулись, после чего одно из них опрокинулось и воспламенилось.

На место происшествия выезжали оперативные службы. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших не уточнялись.

