Более 45 тысяч человек стали участниками Московского марафона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 45 тысяч человек приняли участие в Московском марафоне, который прошел 26 и 27 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Спортсмены вышли на дистанции 10 и 42,2 километра, а также поучаствовали в эстафетах. Для юных атлетов прошли отдельные состязания. В этом году маршрут был обновлен – он начинался на улице Косыгина, а закончился в "Лужниках". Путь охватил набережные Москвы-реки, Садовое и Бульварное кольцо, Тверскую улицу.

26 сентября состоялся забег на 10 километров, а также соревнования на 400 и 800 метров для самых юных участников от 4 до 13 лет. 27-го числа прошел забег на дистанцию 42,2 километра, корпоративная и студенческая эстафеты. Также впервые можно было принять участие в любительском зачете с призовыми местами.

Результаты фиксировались системами хронометража, видеорегистрации и судьями. На дистанции 42,2 километра награждены были первые 10 человек и тройки лидеров в разных возрастных категориях среди мужчин и женщин. В соревнованиях на 10 километров призы получили по три лучших спортсмена в мужском и женском зачетах.

Заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко назвал Московский марафон одним из главных беговых соревнований в России. Он подчеркнул, что мероприятие стало настоящим фестивалем бега, который объединяет неравнодушных к спорту людей и позволяет увидеть столичные улицы с разных ракурсов.

Победителем Московского марафона стал легкоатлет из Кении Мика Чемвено. Он пробежал дистанцию 42,2 километра за 2 часа 10 минут 36 секунд. Суммарный призовой фонд соревнований составил 11 миллионов 570 тысяч рублей.