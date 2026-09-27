Москвичей предупредили о тумане с видимостью до 200 метров в ТиНАО

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туман ожидается в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы в ночь на понедельник, 28 сентября. Видимость составит 200–700 метров, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

В ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих машин, а также не совершать резких маневров – обгонов, перестроений и опережений.

Ранее сообщалось, что "старое" бабье лето придет в Москву после 28 сентября на 10 суток. Столбики термометров в этот период покажут плюс 13–18 градусов. При этом осадков не прогнозируется.

В целом климат в столице за последние 30 лет стал теплее в среднем на 1,5 градуса. Этот процесс объясняется циклами природы: каждые 200 лет происходит смена теплых и холодных периодов.