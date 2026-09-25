Климат в Москве потеплел на 1,5 градуса за 30 лет

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Климат Москвы за последние 30 лет стал теплее в среднем на 1,5 градуса. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Это серьезная цифра. Отсюда и большее количество опасных явлений погоды", – отметил синоптик.

Тишковец пояснил, что этот процесс происходит в рамках циклов природы: каждые 200 лет происходит смена теплых и холодных периодов.

За последние 100 лет климат Москвы стал больше похож на климат Воронежа, а климат Воронежа – на климат Ростова-на-Дону, то есть произошло смещение климатических поясов. Однако, подчеркнул эксперт, Москва не станет столицей субтропиков, где будут расти бананы.

"Мы сейчас вышли на пик глобального потепления, оно еще будет по инерции идти на плато где-то до 2035–2040 годов, после чего медленно, это будет уже не при нашей жизни, произойдет опять спад в сторону сваливания в межледниковый и ледниковый период", – добавил он.

Тишковец также напомнил, что Москва занимает третье место среди самых холодных столиц мира после Улан-Батора и Астаны. По его мнению, она так и будет оставаться в тройке лидеров.

Ранее сообщалось, что заморозки придут в Московский регион в октябре. До конца сентября столбики термометров не будут опускаться ниже нуля. В этот период температура будет немного выше климатической нормы.

