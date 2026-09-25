Участок теплотрассы поврежден из-за атаки БПЛА на Ульяновск

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Участок теплотрассы поврежден после атаки украинских беспилотников на Ульяновск. Об этом мэр города Александр Болдакин сообщил в мессенджере MAX.

"После разминирования и обследования территории дал указание незамедлительно приступить к восстановлению поврежденного участка теплотрассы в северной части города. По этой причине в ряде многоквартирных домов на улицах Уютной, Ульяны Громовой и Любови Шевцовой, включая один детский сад, отсутствует горячая вода. Ремонтные работы займут около четырех часов", – написал он.

Параллельно дорожно-коммунальные службы приступили к устранению других последствий атаки. В частности, МУП "Ульяновскэлектротранс" поручено в течение суток восстановить поврежденные трамвайные пути и контактную сеть на улице Розы Люксембург. Для этого задействуют семь единиц спецтехники и 48 работников. Дополнительно определят объемы работ по ремонту рельсошпальной решетки на сезонном маршруте № 107.

МБУ "Дорремстрой" обследует места падения БПЛА на улицах Азовской и Карла Маркса на предмет повреждения дорожного полотна. По поручению губернатора Ульяновской области Алексея Русских совместно с управляющими организациями проведут обследование несущих конструкций и поврежденных элементов многоквартирных домов, чтобы оперативно приступить к их восстановлению.

Для жителей поврежденных квартир развернуты пункты временного размещения во втором корпусе гимназии № 21 (бывшая школа № 29) и в гостинице "Волга", где организовано питание. Также ведется работа с органами соцзащиты населения по выплате компенсаций. Болдакин уточнил, что лично координирует ход проводимых работ.

Украинские военные нанесли удар по Ульяновску 25 сентября. В результате повреждения получили жилые дома и промышленные предприятия. Пострадали семь человек, трое из них госпитализированы. Среди раненых – двое подростков 17 и 14 лет.

Кроме того, на границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получил пассажирский поезд. В результате травмирован машинист.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование будет вестись по статье о теракте.