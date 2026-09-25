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25 сентября, 08:25

Происшествия

Пассажирский поезд получил повреждения на границе Ульяновской и Самарской областей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пассажирский поезд получил повреждения на железной дороге на границе Ульяновской и Самарской областей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в MAX.

Инцидент произошел на территории Ульяновской области. По предварительным данным, в поезде находились жители второго региона. Пострадавших среди пассажиров нет.

Губернатор подчеркнул, что детали инцидента выясняются. Расписание поездов на ближайшее время будет изменено. Федорищев призвал ориентироваться исключительно на официальные данные и избегать распространения слухов.

Ранее сообщалось, что при отражении массированной атаки вражеских БПЛА на Ульяновск пострадали восемь человек, в том числе ребенок, он в состоянии средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, медслужбы переведены в режим повышенной готовности.

Кроме того, были зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. На месте работают оперативные службы, также создан оперативный штаб.

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