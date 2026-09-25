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25 сентября, 08:50

Общество

25 сентября станет самым холодным днем недели в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пятница, 25 сентября, станет самым холодным днем недели в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, Москва окажется под влиянием тыловой части циклона, который уходит на восток акватории Балтийского моря. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, более интенсивные – в восточной части области.

Температура воздуха в столице составит 12–14 градусов, по области – 10–15 градусов. Ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

При этом сухая погода без осадков ожидает москвичей в выходные, 26–27 сентября. Западная периферия антициклона усилит влияние в Центральной России. Благодаря этому в субботу и большую часть воскресенья в Москве ожидается переменная облачность.

По прогнозам специалистов, первый снег в столице может выпасть во второй половине октября, однако он быстро растает. При этом в ноябре снег будет все чаще выпадать, но его высота не превысит 1–2 сантиметров.

Ветер, осадки и похолодание ожидаются в Москве 25 сентября

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