25 сентября станет самым холодным днем недели в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пятница, 25 сентября, станет самым холодным днем недели в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, Москва окажется под влиянием тыловой части циклона, который уходит на восток акватории Балтийского моря. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, более интенсивные – в восточной части области.

Температура воздуха в столице составит 12–14 градусов, по области – 10–15 градусов. Ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

При этом сухая погода без осадков ожидает москвичей в выходные, 26–27 сентября. Западная периферия антициклона усилит влияние в Центральной России. Благодаря этому в субботу и большую часть воскресенья в Москве ожидается переменная облачность.

По прогнозам специалистов, первый снег в столице может выпасть во второй половине октября, однако он быстро растает. При этом в ноябре снег будет все чаще выпадать, но его высота не превысит 1–2 сантиметров.