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22 сентября, 17:56

Общество

Заморозки придут в Московский регион в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жителям Москвы и области стоит ожидать заморозков во второй половине октября. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

До конца сентября столбики термометров не будут опускаться ниже нуля. По словам синоптика, температура в этот период будет немного выше климатической нормы.

Позднякова отметила, что в отдельные годы октябрь в Московском регионе и вовсе проходил без заморозков. Она связала такую тенденцию с общим потеплением климата и выразила надежду, что отрицательные температуры в этом сезоне установятся лишь во второй половине октября.

Сентябрь при этом постепенно подходит к концу, однако четкая граница между сезонами в последние десятилетия становится менее заметной. Изменения климатических условий сопровождаются более частыми погодными аномалиями.

Ранее сообщалось, что до 27 сентября в Москве и Подмосковье может выпасть до 30% месячной нормы осадков. При этом температура останется выше климатической нормы примерно на четыре градуса. Прохладнее всего будет 23 и 25 сентября – до 13–18 градусов, а 26 сентября воздух прогреется до 15–20 градусов. В отдельные дни ожидается усиление ветра, наиболее сильные порывы возможны 24 сентября и могут достигать 17 метров в секунду.

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