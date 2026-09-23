Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 17:52

Происшествия

В Петербурге осудят сталкера за доведение девушки до самоубийства

Фото: sledcom.ru

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела против сталкера, которого обвиняют в доведении знакомой до самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

По версии следствия, с февраля 2024 года по сентябрь 2025 года мужчина систематически истязал свою знакомую. Он установил за ней тотальную слежку: контролировал все перемещения через специальные приложения на телефоне, угрожал, а также оказывал психологическое давление.

В 2024 году мужчину арестовали за совершение преступления. Однако, находясь под стражей, он продолжал воздействовать на потерпевшую, присылая ей письма с угрозами и манипуляциями. Доведенная до отчаяния и состояния полной беспомощности, женщина была вынуждена искать выход в совершении самоубийства.

Кроме того, злоумышленник попытался помешать ходу расследования, чтобы уйти от ответственности. Ему предъявлено обвинение в истязании, доведении до самоубийства и вмешательстве в деятельность следователя.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступят в суд.

Ранее блогер Маш Милаш (настоящее имя – Мария Камова. – Прим. ред.) рассказывала, что ее на протяжении года преследовал сталкер. По ее словам, в один из дней незнакомый мужчина подошел к ней в кафе и, несмотря на отказ, сел рядом. Тогда блогер начала снимать сталкера на видео.

Девушка назвала ситуацию страшной, неприятной и ненормальной. Она подчеркнула, что ее подписчицы также часто пишут о случаях сталкинга.

Читайте также


происшествиярегионы

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика