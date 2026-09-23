В Петербурге осудят сталкера за доведение девушки до самоубийства

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В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела против сталкера, которого обвиняют в доведении знакомой до самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

По версии следствия, с февраля 2024 года по сентябрь 2025 года мужчина систематически истязал свою знакомую. Он установил за ней тотальную слежку: контролировал все перемещения через специальные приложения на телефоне, угрожал, а также оказывал психологическое давление.

В 2024 году мужчину арестовали за совершение преступления. Однако, находясь под стражей, он продолжал воздействовать на потерпевшую, присылая ей письма с угрозами и манипуляциями. Доведенная до отчаяния и состояния полной беспомощности, женщина была вынуждена искать выход в совершении самоубийства.

Кроме того, злоумышленник попытался помешать ходу расследования, чтобы уйти от ответственности. Ему предъявлено обвинение в истязании, доведении до самоубийства и вмешательстве в деятельность следователя.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступят в суд.

Ранее блогер Маш Милаш (настоящее имя – Мария Камова. – Прим. ред.) рассказывала, что ее на протяжении года преследовал сталкер. По ее словам, в один из дней незнакомый мужчина подошел к ней в кафе и, несмотря на отказ, сел рядом. Тогда блогер начала снимать сталкера на видео.

Девушка назвала ситуацию страшной, неприятной и ненормальной. Она подчеркнула, что ее подписчицы также часто пишут о случаях сталкинга.

