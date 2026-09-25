Врач Чернышова: симптомами гонконгского гриппа являются высокая температура и слабость

Фото: depositphotos/Subbotina

Симптомы гонконгского гриппа не отличаются от проявлений обычного гриппа. При первых признаках заражения следует остаться дома и начать лечение как можно скорее, рассказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Симптомы у гонконгского гриппа такие же, как и у обычного гриппа: резкий подъем температуры до 38–40 градусов, ухудшение самочувствия, слабость, головная боль, боли в глазах и мышцах. Отличить гонконгский грипп от другого штамма мы не можем без анализов", – сказала собеседница издания.

В случае заражения врач рекомендовала теплое обильное питье и постельный режим. При сильном жаре можно принимать согласованные с врачом жаропонижающие. Также в первые 48 часов помогают противовирусные средства, но принимать их нужно после консультации со специалистом, уточнила Чернышова.

Самым действенным способом профилактики заболевания терапевт назвала своевременную вакцинацию. По ее словам, период с сентября по октябрь – самый актуальный для этого.

В текущем эпидсезоне в Москве не выявлено штаммов гонконгского гриппа. Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова назвала эпидемиологическую обстановку в столице стабильной и соответствующей сезону. После традиционного подъема заболеваемости в начале сентября, вызванного риновирусом, число заболевших уже начало снижаться.