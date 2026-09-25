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25 сентября, 10:42

Транспорт

Электробусы вышли на маршрут м34 в 2 округах Москвы

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Электробусы Мосгортранса вышли на маршрут м34 в 2 округах Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Вице-мэр отметил, что современная и экологичная техника Мосгортранса курсирует возле парков, мест отдыха, медицинских и образовательных учреждений в 4 районах:

  • Фили-Давыдково;
  • Филевский Парк;
  • Пресненский;
  • Тверской.

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

По будням на электробусном маршруте, связывающем сразу 10 станций рельсового каркаса, будут курсировать 18 машин, оборудованных всем необходимым для комфортных поездок.

Замена автобусов на электротранспорт, по словам Ликсутова, благоприятно влияет на экологию города. Он напомнил, что работа по анализу маршрутной сети наземного транспорта ведется по поручению Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что в шести округах Москвы с 26 сентября появятся 10 новых остановок и будут скорректированы 24 маршрута автобусов и электробусов. Изменения затронут Зеленоградский, Юго-Восточный, Северо-Западный, Северный, Троицкий и Южный административные округа.

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