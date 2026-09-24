24 сентября, 18:55Транспорт
В Москве выпустили новые "Тройки" с героями мультфильма "Тайна третьей планеты"
Фото: MAX/"Дептранс Москвы"
В киосках печати Москвы и Зеленограда начали продавать новые карты "Тройка" с героями мультфильма "Тайна третьей планеты". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
СберТройка выпустила четыре дизайна карт: экипаж на борту звездолета, капитан Зеленый, Алиса Селезнева и птица Говорун. Тираж ограничен.
Картой можно оплачивать не только проезд в транспорте, но и другие услуги: регулярные речные электросуда и терминалы прогулочного флота, вход в Московский зоопарк, подземную парковку парка "Зарядье", перехватывающие парковки и парковки со шлагбаумом, а также аренду велосипедов и средств индивидуальной мобильности.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что "Тройка" работает более чем в 20 регионах России. Он отметил, что их число постоянно растет. Кроме того, по его словам, карта стала не только удобным инструментом для оплаты проезда, но и предметом коллекционирования.
"Мы регулярно выпускаем специальные тиражи карт. Особой популярностью пользуются "Тройки" с героями советских мультфильмов. Поэтому очередную серию мы создали вместе с Союзмультфильмом", – сказал Ликсутов.
Новые "Тройки" можно приобрети по адресам:
- Солнцевский проспект, владение 24;
- улица Перерва, владение 43, корпус 1;
- улица Онежская, владение 9/4;
- улица Первомайская, владение 73;
- улица Менжинского, владение 36;
- улица Петрозаводская, владение 1;
- улица Нижняя Масловка, дом 10;
- улица Михалковская, 20;
- станция метро "Ленинский проспект";
- улица Ивантеевская, владение 25;
- улица Днепропетровская, дом 1;
- Зеленоград, у корпуса 403А;
- Зеленоград, у ТД "Крюково";
- улица Вешняковская, дом 26/21;
- улица Саянская, дом 5/1;
- улице Бутырская, дом 97;
- улица Шаболовка, владение 30А (павильон "Читай Москва");
- проспект Мира, дом 115, строение 1 (участок 3) (павильон "Читай Москва");
- улица Кастанаевская, владение 42;
- улица 10-летия Октября, дом 11 (павильон "Читай Москва");
- 2-й Николощеповский переулок, дом 4 (павильон "Читай Москва");
- улица Красная Пресня, дом 1, строение 3 (павильон "Читай Москва");
- улица Большая Якиманка, дом 56 (напротив) (павильон "Читай Москва");
- улица Пятницкая, дом 21, строение 1 (павильон "Читай Москва");
- Зеленоград, между корпусами 301 и 302;
- Зеленоград, корпус 1204;
- Москва, Открытое шоссе, дом 17, корпус 1;
- Большая Семеновская, дом 21;
- Зеленоград, корпус 117.
Ранее в Москве появилась тематическая карта "Тройка", посвященная финалу Международной олимпиады по финансовой безопасности. На карте изображен енот Фини – символ Международного движения по финансовой безопасности. Малиновый фон и желтые графические элементы повторяют фирменный стиль олимпиады.
В Москве выпустили "Тройку" к олимпиаде по финбезопасности