Собянин: в Пресненском районе открыт новый детский сад Романовской школы

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Пресненском районе 1 сентября открылся детский сад Романовской школы. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.



Здание в Стрельбищенском переулке возвели по Адресной инвестиционной программе (АИП). Проект выполнили индивидуально, с использованием цифровых информационных моделей.

Внутри есть групповые пространства, кабинеты для развивающих занятий, пищеблок полного технологического цикла и медицинский блок. Стены украшены декоративной росписью с элементами природы. На территории обустроили детские и физкультурные площадки, установили теневые навесы и провели озеленение.

"Последние годы Пресненский район известен главным образом тем, что здесь реализуется крупнейший градостроительный проект – создание делового центра "Москва-Сити". Но мы не забываем и о развитии социальной инфраструктуры", – сказал мэр Москвы.

Собянин отметил, что на Пресне также открыли три школы, реконструировали историческую школу имени Капцовых, пять детских и взрослых поликлиник, обновили библиотеки и другие учреждения культуры. Также в районе планируют построить две "школы будущего" – на улице Климашкина и в Большом Кондратьевском переулке.

Всего в образовательной системе Москвы более 2 тысяч детских садов, где трудятся свыше 20 тысяч воспитателей. За последние годы в городе построили более 500 детсадов, резюмировал Собянин.

Ранее новый детский сад на 350 мест заработал в районе Кунцево на западе Москвы. Его общая площадь составляет более 8,2 тысячи квадратных метров. Внутри здания есть игровые и спальные комнаты, помещения для занятий, мастерская-кулинариум, музыкальный и физкультурный залы, бассейн и медицинский блок.

