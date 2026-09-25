Более 30 тысяч человек посетили парк "Крылатские холмы" за лето

Фото: пресс-служба градостроительного комплекса Москвы

Более 30 тысяч москвичей и гостей столицы посетили парк "Крылатские холмы" за лето 2026 года. За три месяца на его территории провели свыше 20 спортивных, просветительских и культурных мероприятий, сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Основным событием стало открытие профессиональной трассы для маунтинбайка. Маршрут подразумевает 25 участков разной сложности – от деревянных мостов до каменных участков. Это позволяет тренироваться спортсменам любого уровня подготовки.

Кроме того, в парке сделали учебно-тренировочные площадки для детей от семи лет и начинающих спортсменов. Скилл-зона состоит из двух маршрутов протяженностью около 500 метров с 13 препятствиями. Трасса включает грунтовые дорожки, деревянные конструкции и природные материалы, которые имитируют условия реальной пересеченной местности.

Также на малом кольце олимпийского велотрека были организованы бесплатные публичные трансляции главных этапов престижной гонки "Тур де Франс" при участии профессиональных экспертов. В августе парк принял участие в организации семейного фестиваля "День дружбы", предложив посетителям мастер-классы, дворовые развлечения, интеллектуальные викторины и кинопоказы под открытым небом.

"Крылатские холмы" – это часть столичного "зеленого каркаса", единой системы природных территорий, которая служит фундаментом комфортной жизни в мегаполисе, отметили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

В настоящее время более 90% горожан живут в шаговой доступности от парков и скверов. Согласно докладу департамента о состоянии окружающей среды в столице в 2025 году, близость зеленых зон к жилым районам снижает уровень стресса на 42%, а наличие таких зон в шаговой доступности на 68% улучшает эмоциональное состояние.

Ранее в музее-заповеднике "Коломенское" завершился второй этап благоустройства. В частности, рядом с "Соколиным двором" появилась новая прогулочная зона – "Аллея с качелями", где в вечернее время включается художественная подсветка. Также около Вознесенского сада привели в порядок два водоема – у Усадьбы пасечника и пруд "Блюдце" у Домика Петра I.