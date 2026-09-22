В Покровском-Стрешневе на набережной появились места для отдыха и амфитеатр

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном Покровском-Стрешневе завершили работы по возведению амфитеатра, а также организовали пространство для отдыха, которое доступно жителям района уже сейчас, сообщил заммэра, глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Благоустройство городской набережной вдоль берега Москвы-реки по адресу Волоколамское шоссе, владения 93–97, продолжается. Одним из новшеств локации, согласно проекту, станет новый прогулочный маршрут протяженностью 1,2 километра.

Территория набережной вдоль Москвы-реки, по замыслу архитекторов, станет благоустроенным парком, соединяющим соседние жилые кварталы. В центральной части прогулочного маршрута расположится входная зона с амфитеатром, площадкой для отдыха и главным пирсом. Ефимов уточнил, что пространство задумано как многоуровневая система, где верхний маршрут с дорожками из гранитной брусчатки будет предназначен для прогулок и бега, а нижний оборудуют смотровыми площадками и выходами к воде, его укроют деревянными настилами. Весь цикл благоустройства набережной планируют завершить в 2027 году.

Смотровая площадка является одной из ключевых локаций маршрута. Здесь можно устроить небольшой пикник, поработать на свежем воздухе или сыграть в настольные игры, для этих целей оборудованы столики. Также практически у самой воды расположили деревянные площадки с лежаками, а на верхнем уровне пирса установлен навес, предназначенный для защиты гуляющих в непогоду.

Все деревянные конструкции парка – пирсы, лестницы, пешеходные настилы, скамейки и мебель для отдыха – изготовят из лиственницы, покрытой раствором для серебрения, что продлит срок их службы.

Создание системы маршрутов вдоль Москвы-реки стали вторым этапом работы, тропы находятся на разных уровнях протяженностью более километра. Помимо пешеходной брусчатой дорожки, ближе к воде создали более камерную лесную тропу с деревянными настилами, небольшими смотровыми балконами и местами для отдыха в тени.

Также здесь сохранили свыше 1 900 деревьев и планируют высадить еще около 100 новых ив, сосен и дубов. Появятся можжевельник, лещина и влаголюбивые растения, характерные для прибрежной полосы.

Отмечается, что параллельно с работами по озеленению специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН совместно с департаментом природопользования провели исследование почвенной биоты на территории Покровского-Стрешнева и отобрали 60 образцов почвы для определения индекса биологического качества почв. Полученные данные позволят скорректировать маршруты посетителей, а также провести точечные восстановительные мероприятия, чтобы сохранить "работоспособность" почвы и ее природные функции.

В настоящее время в комплексе ведется строительство 22 корпусов на 4 506 квартир. Однако территория будет доступна как жильцам близлежащих новостроек, так и всем горожанам. Для их комфорта разработана система навигации, которая позволит увидеть самые старые деревья, ознакомиться с интересными фактами о местности или оценить высоту склона с помощью табличек на лестницах. При разработке концепции большое внимание уделили созданию естественного освещения, которое обеспечивает безопасность посетителей и не нарушает сложившуюся экосистему.

Ранее стало известно, что в Москве появился новый пешеходных мост, который соединил Болотную набережную на острове Балчуг с площадью перед кинотеатром "Ударник" и Домом культуры "ГЭС-2". Пройти весь мост можно за 1,5 минуты, что быстрее, чем по старому обходному маршруту.

