Новую газораспределительную сеть создали в Даниловском районе Москвы

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

В Даниловском районе Москвы проложили новую газораспределительную сеть. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства, передал портал мэра и правительства столицы.

Новый участок газопровода среднего давления появился после переноса 1,5 километра труб с территории, где ведется активное строительство. Работы должны улучшить снабжение жителей юга Москвы и создать условия для дальнейшего развития Даниловского района.

Прокладку коммуникаций в условиях плотной застройки организовали преимущественно без масштабных земляных работ. Для этого специалисты использовали метод микротоннелирования – трубы проходят под землей между стартовыми и приемными котлованами. Открытым способом газопровод прокладывают лишь на небольших участках.

Строительство инженерной сети разбили на три этапа. Для повышения надежности и безопасности стальные трубы размещают внутри защитных железобетонных футляров и укрепляют бетоном. В ходе работ используют современные высококачественные материалы отечественного производства.

Перенос газовых коммуникаций позволяет освободить территории для дальнейшей застройки. После завершения таких работ на участках можно безопасно возводить жилые кварталы, а также социальные и промышленные объекты. Реализация подобных проектов входит в работу АО "Мосгаз" по развитию городской инфраструктуры.

Ранее в районе Академическом подключили к действующей системе новый газопровод высокого давления длиной более 3 километров. Почти 90% трассы проложили бестраншейным методом на глубине около 10 метров, что позволило избежать пересечения с другими коммуникациями и масштабных ограничений для жителей.

После завершения работ специалисты восстанавливают территорию в местах расположения котлованов. Сейчас привести в порядок осталось три участка. Благодаря бестраншейной технологии асфальт и зеленые зоны восстанавливают локально, поскольку масштабных разрытий на территории не было.

