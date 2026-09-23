Лавров выступит с речью на Генассамблее ООН 26 сентября

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН в субботу, 26 сентября. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

"В тот же день по итогам пребывания в Нью-Йорке глава российской делегации проведет традиционную пресс-конференцию", – приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что у Лаврова намечено много встреч на полях ГА ООН. В частности, прорабатывается возможность переговоров с госсекретарем США Марко Рубио. Кроме того, президент Сербии Александр Вучич пообещал позвонить Владимиру Путину после того, как пообщается с министром.

Захарова также сообщала, что украинская тематика займет одно из центральных мест на международных переговорах Лаврова в ООН. По ее словам, это связано в том числе с большим объемом циркулирующих фейков и дезинформации по этой теме.