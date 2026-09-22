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22 сентября, 15:43

Политика

Захарова рассказала о возможной встрече Лаврова и Рубио на ГА ООН

Фото: ТАСС/ЕРА/FAZRY ISMAIL

Организация переговоров между главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио находится в стадии проработки, заявила РИА Новости официальный представитель министерства Мария Захарова.

Встреча должна состояться в ходе Генеральной Ассамблеи ООН. Других деталей относительно сроков или повестки потенциальных переговоров дипломат не привела.

О том, что Лавров может встретиться с Рубио на полях ГА ООН в Нью-Йорке, стало известно в середине сентября. Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна также предполагала, что представители администрации президента Дональда Трампа проведут встречи с представителями РФ и Украины для обсуждения путей урегулирования украинского кризиса.

Однако замглавы МИД РФ Александр Алимов заявлял, что Украина не высказывала российской стороне предложения организовать встречу в рамках Генассамблеи ООН.

81-я сессия ГА ООН открылась 8 сентября. В ее рамках по традиции проходит неделя высокого уровня. Общие прения проводятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

Россию на мероприятии представит Лавров, его выступление ожидается 26 сентября. Захарова также уточняла, что у главы МИД РФ намечено много встреч. В частности, президент Сербии Александр Вучич пообещал позвонить Владимиру Путину после того, как пообщается с министром.

Захарова также сообщала, что украинская тематика займет одно из центральных мест на международных переговорах Лаврова в ООН. По ее словам, это связано в том числе с большим объемом циркулирующих фейков и дезинформации по этой теме.

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