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22 сентября, 17:07

Культура

Концерт к 120-летию композитора Шостаковича пройдет в Большом театре 24 сентября

Фото: bolshoi.ru

Концерт камерной вокальной музыки "Антиформалистический раeк" к 120-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича состоится в Большом театре 24 сентября. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения в телеграм-канале.

Мероприятие пройдет в Бетховенском зале. Программа вечера посвящeна камерной вокальной музыке. В концерте примут участие солисты оперной труппы Анна Аглатова (сопрано), Светлана Шилова (меццо-сопрано), Роман Коллерт (тенор), Илья Легатов (тенор), Родион Васенькин (бас), Денис Макаров (бас), Демьян Онуфрак (бас), Андрей Прысь (бас), а также артисты хора Большого театра.

Партию фортепиано же исполнит Маргарита Петросян. В первой части прозвучат песни Шута из музыки к кинофильму "Король Лир", четыре романса на стихи Александра Пушкина, пять романсов на тексты из журнала "Крокодил" и вокальный цикл "Из еврейской народной поэзии".

Вторая запомнится зрителям "Шестью стихотворениями Марины Цветаевой", циклом "Сатиры" на стихи Саши Чeрного и ироническим музыкальным памфлетом "Антиформалистический раек".

Ранее стало известно, что в Московской филармонии с 3 по 11 октября состоятся концерты, посвященные 100-летию выхода книги Алана Милна "Винни-Пух". В рамках проекта "Сказки с оркестром" актер Станислав Дужников прочитает повесть Милна в сопровождении академического симфонического оркестра Московской филармонии. Дирижером выступит Алексей Рубин, видеоряд подготовит Алексей Чой.

В программу также войдут произведения Игоря Стравинского, Бедржиха Сметаны, Дианы Суфияровой и Дмитрия Шостаковича. Мероприятия пройдут 3 и 4 октября в концертном зале имени Рахманинова "Филармонии-2", а 10 и 11 октября – в концертном зале имени Чайковского. Начало – в 13:00.

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