Ozon расширил меры поддержки для продавцов

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Ozon запустил новую программу поддержки продавцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Одним из основных изменений стало увеличение срока бесплатного хранения товаров в логистических центрах маркетплейса. Предприниматели, которые будут поставлять продукцию на склады Ozon с 22 сентября до конца 2026 года, смогут не платить за ее размещение в течение 365 дней. Для крупногабаритных товаров предусмотрен срок в 40 дней.

Отдельные условия компания установила для продавцов одежды, обуви и части аксессуаров. С 5 октября до конца 2026 года они смогут получать от Ozon бонус, равный стоимости полиса "Ингосстраха" от рисков БПЛА, если страховка остается действующей.

Для участия в этой программе продавцу необходимо указать объявленную стоимость товара. Именно от нее рассчитываются стоимость страховки и максимальный размер компенсации. Объявленная стоимость при этом должна быть на 5% меньше максимальной суммы выплаты. Первые бонусы за предыдущий месяц предприниматели получат в ноябре.

До конца 2026 года для продавцов одежды, обуви и аксессуаров также отменили плату за обработку смешанных поставок. Это касается случаев, когда в одной коробке находятся товары разных моделей и размеров.

Помимо этого, Ozon продлил бесплатную перевозку товаров в логистические центры в Сибири и Казахстане – услуга будет доступна до 15 января 2027 года. В компании отметили, что, несмотря на переход части предпринимателей на собственные склады, многие продавцы продолжают пользоваться логистическими комплексами маркетплейса.

Ранее Ozon запустил специальный режим "Лайкзон" для несовершеннолетних пользователей. В нем ограничен доступ к отдельным категориям товаров, а понравившиеся покупки можно отправлять родителям через семейную корзину. При этом самостоятельная покупка товаров остается доступной.

Режим работает в мобильном приложении и мобильной версии сайта. Включить или отключить его можно в профиле независимо от авторизации.