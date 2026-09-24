Аэропорт Берлина приостанавливал работу из-за неизвестного беспилотника

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Работа международного аэропорта Берлина была приостановлена примерно на 45 минут из-за неизвестного беспилотника. Об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, дрон заметили 23 сентября в 20:00 (21:00 по московскому времени) на северной взлетно-посадочной полосе. Спустя несколько минут воздушное пространство над аэропортом закрыли. Представитель авиагавани рассказал, что несколько рейсов перенаправили в Дрезден.

В 21:05 (22:05 по Москве) пространство снова открыли, однако прилеты и вылеты выполнялись с задержками. Некоторые очевидцы утверждают, что видели как минимум три беспилотника.

В первом полугодии 2026 года в аэропорту Берлина зафиксировали появление 28 беспилотников, в семи случаях это приводило к приостановке работы.

В начале августа в аэропорту Лейпцига около украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили БПЛА со взрывателем и примерно 800 граммами взрывчатого вещества. Из-за этого аэропорт временно приостановил полеты. Позже полиция нашла еще один дрон, в котором было около 50 граммов гексогена.

Глава МВД Германии Александер Добриндт назвал произошедшее гибридной атакой и допустил повторение подобных акций. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что расследование инцидента завершается, а власти прорабатывают ответные меры.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обратился к России, заявив, что Германию не удастся запугать и страна готова к переговорам.

В свою очередь, Владимир Путин прокомментировал обвинения Германии в адрес Москвы, указав, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности России к инциденту. При этом улики, судя по всему, были подброшены, заявил президент.