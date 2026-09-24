Ночь на 24 сентября в Москве стала самой теплой с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь на четверг, 24 сентября, в Москве оказалась самой теплой с начала сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, температурный минимум составил 16,5 градуса, что на 9–10 градусов выше климатической нормы. Этот показатель делит первое место в списке самых теплых ночей с ночью 2 сентября.

Кроме того, как подчеркнул синоптик, так тепло в ночь на 24 сентября в Москве не было уже 77 лет – за все время метеонаблюдений на ВДНХ. Тенденцию аномально теплой ночи продолжит и дневная температура, столбики термометров в городе поднимутся до 20 градусов.

Однако уже в пятницу, 25-го числа, столицу ждут холодные перемены. Ночью температура опустится до отметки около 10 градусов, а днем будет лишь 15 градусов. В субботу и воскресенье, 26 и 27 сентября, по ночам ожидается похолодание до 5–7 градусов, заключил синоптик.

По данным Гидрометцентра, 24 сентября в Москве ожидаются облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный. Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду.

