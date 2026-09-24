Поезда ЦППК за лето перевезли на 4,1 млн пассажиров больше, чем годом ранее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда ЦППК за три летних месяца перевезли более 158 миллионов пассажиров, что на 4,1 миллиона больше, чем годом ранее. Об этом сообщил генеральный директор компании Иван Конев, передает Агентство "Москва".

Лидером по востребованности стало Ярославское направление: за лето там проехали почти 25,7 миллиона пассажиров. Второе место заняло Казанское направление с 24,6 миллиона поездок, третье – Горьковское с 19,3 миллиона.

Пик поездок пришелся на июнь, ЦППК перевезла в этот месяц 53,5 миллиона пассажиров. При этом в июле поезда компании перевезли 52,7 миллиона человек, в августе – 52 миллиона.

Конев отметил, что рост пассажиропотока в летние месяцы подтверждает: пригородные поезда остаются востребованным и удобным транспортом как для повседневных поездок, так и для выездов за город – на дачу или в небольшое путешествие.

Он добавил, что компания анализирует пассажиропоток и адаптирует расписание к спросу, назначая дополнительные поезда в периоды повышенной нагрузки. Например, летом 2026 года для удобства пассажиров ЦППК назначала дополнительные поезда на ключевых дачных маршрутах.

Ранее специалисты ЦППК и сервисных организаций запланировали проверить более 4 тысяч вагонов пригородных поездов перед зимним сезоном. Из-за роста количества поездов проверки стартовали на три недели раньше, чем в прошлом году. На данный момент готовы 178 единиц подвижного состава, что составляет 46% парка. Завершить все работы планируется в начале ноября.

