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25 сентября, 17:45

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Юрист Ярмуш: неправильная подготовка дачного участка к зиме грозит штрафом до 15 тыс руб

Юрист рассказала, за что могут оштрафовать при подготовке дачи к зиме

Фото: 123RF.com/schan

Захламление участка и вывоз мусора в лес могут обернуться штрафом при подготовке дачи к холодам. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Она напомнила дачникам, что наказание можно получить при сжигании мусора. Чтобы этого не случилось, важно руководствоваться правилами, прописанными в постановлении правительства РФ № 1479.

Жечь мусор можно в яме глубиной не менее 30 сантиметров и до 1 метра в диаметре. В качестве альтернативы стоит использовать бочку, выполненную из негорючих материалов, ее объем должен составлять не более 1 кубического метра. При этом также важно, чтобы на улице в это время не было ветра. В противном случае возможность сжигания отходов зависит от скорости стихии.
Мария Ярмуш
адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

Несоблюдение данных правил чревато наказанием по статье о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ). Она предусматривает штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

"Тех, кто решит ничего не сжигать, а просто захочет вывезти на машине весь мусор с участка, например, в поле или лес, также ждет наказание согласно пункту 3.1 статьи о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды (8.2 КоАП РФ). Штраф составит от 10 до 15 тысяч рублей", – отметила Ярмуш.

Плохой идеей будет и вовсе ничего не убирать, то есть оставить ветви и листву, которую сгребли в кучу. Это объясняется тем, что захламленный участок также нарушает правила противопожарного режима, это может обернуться для владельца штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей (20.4 КоАП РФ), предупредила юрист.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что поздней осенью на участке можно посадить укроп, петрушку, морковь, лук, свеклу и редис. Они лучше всего подходят для подзимнего посева, позволяющего весной получить урожай примерно на две недели раньше.

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