Москва предлагает кинематографистам площадки для съемок проектов разных жанров

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Летом в Московскую кинокомиссию поступило более 1,2 тысячи заявок на съемки, 127 проектов вышли на городские площадки, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Он отметил, что Московская кинокомиссия работает по принципу единого окна: помогает согласовывать съемки на городских территориях, взаимодействовать с профильными ведомствами и решать организационные вопросы.

"А через цифровую киноплатформу "Москино" сегодня доступны сотни городских и интерьерных локаций, павильоны и сервисы кластера", – передает его слова портал мэра и правительства столицы.

Теплое время года традиционно относят к наиболее насыщенным периодам для киноиндустрии. Продолжительный световой день и устойчивая погода позволяют съемочным группам проводить длительные смены на улицах, набережных, площадях и иных городских пространствах.

Наиболее востребованными районами Москвы летом 2026 года стали Басманный, Даниловский и Замоскворечье. Басманный район вышел в лидеры: за летний сезон съемочные группы работали на 18 площадках. Хитровская площадь остается в числе любимых мест кинематографистов – ее архитектурная фактура подходит для исторических проектов.

В Даниловском районе задействовали 11 мест. Одно из наиболее востребованных – набережная Марка Шагала. Еще 10 съемочных площадок использовали в Замоскворечье, среди них особой популярностью пользуется Садовническая набережная.

Помимо первой тройки, есть и другие востребованные площадки. Например, в Савеловском районе городская клиническая больница № 24 столичного департамента здравоохранения использовалась для съемок семи проектов. А в Гагаринском районе Московский дворец пионеров на Воробьевых горах был выбран для шести проектов.

Отдельную категорию составляют дороги Троицкого и Новомосковского административных округов. Специалисты регулярно выбирают участки в районах Вороново и Краснопахорском для съемок автомобильных проездов и сцен в движении.

Выбор места для съемок зависит от драматургии проекта. Для исторических фильмов пользуются спросом районы с сохранившейся архитектурой старой столицы, для современных комедий и драм кинематографисты чаще выбирают набережные, общественные пространства и новые городские территории.

Кинопроизводители видят в городе не просто фон, а полноценную часть экранной истории. Одному режиссеру нужна историческая площадь, другому – современная набережная или тихая улица в центре. Московская кинокомиссия помогает съемочной группе реализовать замысел с учетом особенностей территории и повседневной жизни города.

Ранее сообщалось, что в кинопарке "Москино" на новой площадке "Сказочный город" объединили 30 построек в стиле древнерусского зодчества и модерна. Комплекс занимает 3,4 гектара. Он расположен рядом с натурными декорациями "Холмы" и "Современная Москва", а также новым складским комплексом. В него включили деревянные одно- и двухэтажные дома, кирпичное здание и каменную церковь. Общая площадь застройки – 22 435 квадратных метров.

