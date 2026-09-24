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24 сентября, 11:59

Культура

В кинопарке "Москино" открылась декорация "Сказочный город"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В кинопарке "Москино" объединили 30 построек в стилистике древнерусского зодчества и модерна на новой площадке "Сказочный город". Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Комплекс площадью 3,4 гектара расположен рядом с натурными декорациями "Холмы" и "Современная Москва", а также новым складским комплексом. В его состав вошли деревянные дома в один и два этажа, кирпичное здание и каменная церковь. Общая площадь застройки составляет 22 435 квадратных метров.

Облик площадки вдохновлен народным искусством и архитектурой конца XIX – начала XX века, когда древнерусские и национальные мотивы обрели новое художественное выражение. В ансамбле сочетаются неорусский стиль и модерн. Среди наиболее заметных объектов – трехэтажный терем, башни высотой от 25 до 30 метров и терем с конической крышей, витражами, деревянной резьбой и элементами керамической мозаики. Дома в стиле модерн дополняют флюгеры и шпили.

Архитектурное разнообразие создают различия в этажности, формах оснований, силуэтах и конфигурациях крыш. Центральное место в композиции занимает каменная церковь: ее фасады выполнены в бело-розово-красной гамме, украшены росписью и мозаикой из керамической плитки, а купола окрашены в яркие цвета. По периметру ансамбль обрамляет крепостная стена протяженностью более 400 метров с дозорными башнями и въездными воротами.

Пространство задумывали как универсальную съемочную локацию, которую можно приспособить под разные истории. Пройдя через городские ворота, посетители окажутся внутри сказочного древнерусского города, который при необходимости можно преобразовать в декорацию древнего поселения, фантастического царства или другого вымышленного мира. Площадка подойдет для производства кино- и телепроектов.

Для посетителей здесь планируют создать детские игровые зоны, кафе и сувенирную лавку. Съемочным группам будут доступны гримерные и костюмерные, раздевалка, а также помещения для творческих занятий и мастер-классов.

Отмечается, что инфраструктура кинопарка продолжает расширяться – сейчас на его территории работают восемь съемочных павильонов и 74 натурные и интерьерные декорации. "Москино" подведомственно столичному департаменту культуры.

В 2026 году в кинопарке открыли гостиницу "Резиденция кино" в стилистике английского средневекового замка – в ней оборудовали 202 современных номера. Рядом появилась прогулочная зона, оформленная как русская усадьба, с беседками и видом на пруд. Ранее в кинопарке заработали трехзвездочный отель на 72 номера и 25 фестивальных домиков.

Среди новых съемочных площадок – "Портовый город", созданный для сериала "Арсеньев". Там появились магазины с вывесками начала XX века, квартал Миллионка во Владивостоке, китайский квартал, переулки и пирс у водоема, где живут карпы кои и действует эффект искусственной волны.

На территории "Поля боя" расположили декорацию "Дворец", предназначенную для батальных сцен с использованием пиротехники. В "Современной Москве" воссоздали центр госуслуг, школу, детский сад и подземный переход.

Декорация "Европейские города" подходит для съемок сюжетов о Первой и Второй мировых войнах, а также историй XVII–XIX веков. Еще одна площадка – "Рейхстаг" – точно воспроизводит берлинское здание на момент окончания Второй мировой войны.

В кинопарке также работает многофункциональный павильон площадью 3,8 тысячи квадратных метров. Высота его потолков составляет 20 метров, внутри оборудованы 12 гримерных комнат и грузовой подъемник, рассчитанный на декорации весом до двух тонн. Звукоизоляция позволяет проводить здесь синхронные съемки с записью звука.

В кинопарке "Москино" представили новые локации

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