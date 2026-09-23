На кинозаводе "Москино" работает площадка для съемок сцен с транспортом

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

На кинозаводе "Москино" начала работать специальная площадка, предназначенная для съемок сцен в автомобилях. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Более 80% игровых сцен с проездами авто и другого транспорта снимают в павильонах. Это позволяет не зависеть от погоды, сократить количество административных согласований и сделать съемочный процесс безопаснее для актеров.

В базе "Банка фонов России" можно выбрать виртуальный фон в зависимости от задачи фильма, при необходимости специалисты могут снять нужную местность специально для конкретного проекта. Виртуальные фоны уже использовали более чем в 80 картинах. Среди них – "Простоквашино", "Онегин", "Папины дочки" и другие проекты.

Фоны создают партнеры кинозавода "Москино" – студия XOVP и компания "Кириллин". R&D-департамент студии также разработал специальную динамическую систему для реалистичных съемок движения транспорта.

Съемка ведется с помощью конфигурации из камер с системой стабилизации на автомобиле. Полученные материалы подходят для виртуального продакшена и других технологий комбинированной съемки. Родстер может передвигаться по городу в обычном режиме, что позволяет не перекрывать улицы. Мобильная система стабилизации также используется при съемках с воды и воздуха.

Для создания эффекта движения применяется динамическая система MES (Motion Effect System), которая располагается под колесами автомобиля и имитирует особенности дороги. Платформа синхронизируется с виртуальной местностью, благодаря чему автомобиль в кадре выглядит так, будто действительно едет по выбранной дороге.

При этом установить автомобиль на платформу можно менее чем за 10 минут. В дальнейшем данную технологию планируют продвигать и на международном рынке.

Для съемок автомобильных проездов обычно используют п-образную конструкцию из LED-экранов, оснащенную дополнительным потолочным экраном и подкатными модулями. Такое расположение помогает получить естественные отражения на кузове машины и создать реалистичное изображение. Конфигурацию экранов можно изменить с учетом конкретной задачи.

Помимо прочего, на площадке используют систему динамического освещения. Она синхронизируется с изображением на LED-экранах и создает естественные блики и отражения.

Кроме того, ранее в кинопарке "Москино" внедрили технологии 3D-моделирования и виртуальной реальности (VR). Для этого в павильоне площадки "Железнодорожный вокзал" установлена одна из крупнейших в столице хромакей-циклорама.

Также в "Москино" в конце 2025 года начал работу конный комплекс, созданный по классической схеме бегового ипподрома, а в 2026-м здесь построили гостиничный комплекс "Резиденция кино" в стиле английского средневекового замка.