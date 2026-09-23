Хакеры из ShinyHunters взломали сайт ФБР

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Хакеры из группировки ShinyHunters заявили, что взломали сайт ФБР и похитили сведения о большинстве сотрудников американской спецслужбы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство Reuters.

По данным журналистов, злоумышленники атаковали сайт с вакансиями ФБР и украли информацию почти обо всех агентах. Участники ShinyHunters пояснили, что это стало ответом на майскую публикацию бюро, в которой раскрывались методы работы хакеров.

В подтверждение своих слов хакеры опубликовали скриншот взломанного сайта и данные примерно о 5 тысячах сотрудников. В Reuters не смогли удостовериться в подлинности снимка экрана.

Журналист телеканала NewsNation Ханна Брандт написала в соцсети X, что сотрудники ФБР уведомили ее о запущенном расследовании после получения данных о несанкционированной активности ShinyHunters на сайте бюро.

Ранее неизвестные взломали учетную запись лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в соцсети Х. Хакеры разместили на ее странице рекламу криптовалюты, спустя несколько минут она исчезла.