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23 сентября, 14:32

Политика

Зеленский заявил об ухудшении здоровья из-за стресса

Фото: ТАСС/ picture alliance/SvenSimon-Pre/Press Service Of The President Of Ukraine

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что постоянный стресс негативно сказался на его здоровье. Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal.

"Приходится совершать сотню сделок каждый день. Это не очень просто", – отметил он.

Зеленский также признался, что за время конфликта допустил множество ошибок.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказала о наркотической зависимости президента Украины.

Мендель указала, что лично не видела, как Зеленский употребляет наркотики, но общалась с людьми, которые были тому свидетелями. Она рассказала, что во время работы с Зеленским он мог уединиться в уборной на 15 минут и выйти "совершенно другим человеком".

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