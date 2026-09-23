Рубио признал, что временные перемирия на Украине не прекратят конфликт

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Ограниченные или временные прекращения огня на Украине не приведут к окончанию конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, такие паузы не устраняют коренные противоречия, лежащие в основе конфликта.

"Я думаю, что обе стороны выразили заинтересованность в ограниченном прекращении огня, затрагивающем поставки зерна и энергоносителей", – добавил американский дипломат.

В Госдепартаменте США также сообщили, что Лавров и Рубио, помимо украинского конфликта, обсудили двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его переговоры с Рубио продолжались около часа.

Вместе с главой российского МИД на встрече были постпред РФ при ООН Василий Небензя, посол России в США Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.

Ранее Трамп, открывая встречу с Зеленским на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что он и Владимир Путин могут скоро провести новую личную встречу. Однако, по заявлениям главы Белого дома, маловероятно, что это случится во время предстоящего саммита G20 в Майами. Отвечая на вопрос о возможности трехсторонних переговоров, Трамп отметил, что не располагает точной информацией.