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25 сентября, 16:49

Культура

Умер джазовый саксофонист Алексей Козлов

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Умер народный артист России, джазовый саксофонист Алексей Козлов. Ему было 90 лет, сообщили в телеграм-канале его джаз-клуба.

"Мирно почила целая эпоха", – говорится в сообщении.

Отмечается, что музыкант ушел из жизни дома, в кругу близких. Как уточнили в пресс-службе клуба ТАСС, причиной его смерти стала непродолжительная болезнь.

Алексей Козлов родился в 1935 году в Москве. Свой путь в музыке он начал как пианист после обучения в музыкальной школе в середине 1950-х годов, а затем дебютировал с тенор-саксофоном, освоив инструмент самостоятельно. В начале 1960-х Козлов стал одним из основателей первого в Советском Союзе джазового клуба – кафе "Молодежное".

В 1973 году музыкант создал первый в СССР профессиональный джаз-рок-ансамбль "Арсенал", ставший штатным ансамблем Калининградской областной филармонии в 1976 году. Концерты "Арсенала" следовали за свежими веяниями в музыке и в разное время охватывали области рок-оперы, прогрессив-рока, джаз-рока и других жанров.

В 1980-е годы Козлов начал работу в сфере электронной и компьютерной музыки, а с 1987 года стал руководителем секции рок-музыки Московской организации Союза композиторов СССР. В 1998 году он выпустил книгу "Козел на саксе" об истории советского музыкального андеграунда, субкультуры стиляг и собственном пути, которая стала бестселлером.

В 2003-м джазмен получил звание народного артиста РФ, а в 2012 открыл собственный джаз-клуб, завоевавший всемирное признание. В 2024 году Козлов объявил о прекращении исполнительской деятельности из-за возраста.

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