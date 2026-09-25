РИА Новости: число пострадавших при атаке ВСУ по рынкам Горловки возросло до 10 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынкам Горловки возросло до 10 человек. Об этом сообщили РИА Новости в оперативных службах ДНР.

Среди пострадавших есть один подросток.

Украинские военные атаковали беспилотниками Горловку 25 сентября. Удары были нанесены по рынкам в Никитовском и Центрально-Городском районах. В результате два человека погибли.

До этого при обстреле Белгородской области пострадали три человека – мужчина и женщина получили травмы из-за атаки БПЛА по машине в селе Нижнее Березово-Второе в Шебекинском округе. Помимо этого, 17-летняя девушка была ранена.

