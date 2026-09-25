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25 сентября, 21:54

Политика

Путин назвал чушью практику "негражданства" в Прибалтике

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин заявил, что введенная в странах Прибалтики практика "негражданства" является выдумкой.

"Это не граждане, не иностранцы, не бипатриды. Это неграждане. Но это чушь, которая уже является фактом жизни международной на протяжении не одного года", – подчеркнул глава государства.

Как отметил Путин, Россия будет продолжать бороться за права соотечественников, но исключительно в рамках международного права. Он сказал, что Москва никогда не собиралась использовать иные инструменты и не намерена этого делать.

Президент также отметил, что Россия знает о нарушениях прав русскоязычного населения в прибалтийских странах. Однако Москва понимает, как реагировать, и выработала для этого "определенный подход".

"Мы реагируем в гуманитарном плане, в плане международного права", – пояснил Путин.

Ранее сообщалось, что прибалтийские государства открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей. Как уточнил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, это делается, чтобы решить "русский вопрос" и проблему массового безгражданства.

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