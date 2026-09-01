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01 сентября, 11:51

Политика

Захарова пообещала решительный ответ на антироссийские провокации на Балтике

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия даст решительный и разрушительный ответ организаторам антироссийских провокаций в Балтийском регионе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума.

"На случай дальнейшей эскалации военно-политической обстановки на Балтике нужно еще раз подчеркнуть, и я это сделаю: ответ российской стороны инициаторам безумных антироссийских авантюр будет решительным и разрушительным для них. Они должны это знать", – передает слова дипломата ТАСС.

Ранее сообщалось, что страны Прибалтики открыто готовятся депортировать русскоязычных жителей. Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев уточнил, что так планируется решить "русский вопрос" и проблему массового безгражданства.

До этого российское дипведомство пообещало обратиться в Международный суд ООН из-за отказа балтийских стран прекратить политику ущемления в отношении русскоязычных граждан.

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