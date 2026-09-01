Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 12:28

Политика

Захарова назвала назначение Федорова в Минобороны Италии "театром абсурда"

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "театром абсурда" назначение экс-главы украинского Минобороны Михаила Федорова советником министра обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом она сообщила на брифинге на полях Восточного экономического форума, передает РИА Новости.

"Мои вам соболезнования. Я правда мало найду примеров, когда бы официальную должность, связанную с инновациями, предоставили человеку, который стал известным благодаря своей кровожадности и желанию – прямо стремлению – убивать как можно больше граждан какого-либо государства, как можно больше русских", – сказала дипломат, отвечая на вопрос итальянского журналиста о назначении Федорова.

Захарова также считает утверждение бывшего министра обороны Украины на новую должность "страшной маской венецианского карнавала". По ее словам, складывается впечатление, что карнавал перенесли в Рим и вместо людей с соответствующими дипломами и опытом работы в официальных кабинетах сидят персонажи в страшных масках.

Федоров покинул пост главы Минобороны Украины 14 июля. На его место украинский президент Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару. После этого в стране начались протесты против отставки Федорова, из-за чего Зеленский заявил, что экс-министру была предложена другая позиция, которая позволила бы "объединить технологическую составляющую государства и обеспечить ее дальнейшее развитие".

Читайте также


политикаМария ЗахароваВладимир Зеленский

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика