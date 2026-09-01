Захарова назвала назначение Федорова в Минобороны Италии "театром абсурда"

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "театром абсурда" назначение экс-главы украинского Минобороны Михаила Федорова советником министра обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом она сообщила на брифинге на полях Восточного экономического форума, передает РИА Новости.

"Мои вам соболезнования. Я правда мало найду примеров, когда бы официальную должность, связанную с инновациями, предоставили человеку, который стал известным благодаря своей кровожадности и желанию – прямо стремлению – убивать как можно больше граждан какого-либо государства, как можно больше русских", – сказала дипломат, отвечая на вопрос итальянского журналиста о назначении Федорова.

Захарова также считает утверждение бывшего министра обороны Украины на новую должность "страшной маской венецианского карнавала". По ее словам, складывается впечатление, что карнавал перенесли в Рим и вместо людей с соответствующими дипломами и опытом работы в официальных кабинетах сидят персонажи в страшных масках.

Федоров покинул пост главы Минобороны Украины 14 июля. На его место украинский президент Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару. После этого в стране начались протесты против отставки Федорова, из-за чего Зеленский заявил, что экс-министру была предложена другая позиция, которая позволила бы "объединить технологическую составляющую государства и обеспечить ее дальнейшее развитие".