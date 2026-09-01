01 сентября, 12:46Происшествия
Число жертв наводнения в Непале увеличилось до 1 056 человек
Фото: AP Photo/Rajesh Kumar Singh
Число жертв наводнения в Непале увеличилось до 1 056 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию.
Наводнение, которое вызвало значительные разрушения в округе Расува, произошло в Непале 26 августа. Позднее из берегов вышло подпрудное озеро.
По последним данным, без вести пропали около 590 иностранцев из 390 стран. Спасены более 10 тысяч человек, включая более 323 иностранных граждан.
При этом популярные у туристов Катманду и Покхара серьезно не пострадали. Диппредставительство России в Непале открыло горячую линию для родственников пропавших россиян.
Власти Непала создали группу для поиска пропавших при наводнении иностранцев