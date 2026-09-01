Фото: AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Число жертв наводнения в Непале увеличилось до 1 056 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию.

Наводнение, которое вызвало значительные разрушения в округе Расува, произошло в Непале 26 августа. Позднее из берегов вышло подпрудное озеро.

По последним данным, без вести пропали около 590 иностранцев из 390 стран. Спасены более 10 тысяч человек, включая более 323 иностранных граждан.

При этом популярные у туристов Катманду и Покхара серьезно не пострадали. Диппредставительство России в Непале открыло горячую линию для родственников пропавших россиян.