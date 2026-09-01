СК возбудил дело после нападения девочки на учительницу в школе в Канске

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Уголовное дело возбуждено после нападения девочки на учительницу в школе Канска в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК России.

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП, выясняют причины и условия, которые способствовали совершению преступления несовершеннолетней.

Как писали СМИ, 1 сентября ученица школы № 2 попыталась зарезать учительницу. Предварительно, перед линейкой она распылила на педагога перцовый баллончик, а потом напала на нее с ножом. На помощь преподавателю пришла мама одного из учеников – женщина вытолкнула нападавшую в коридор. По данным местного Минздрава, пострадали семь человек: пятеро детей и двое взрослых.

Как рассказала учитель физики, работающая в школе, семиклассница во время инцидента нападала на всех подряд. Кроме того, девочка бросила горючую смесь на третьем этаже возле кабинетов химии и биологии.

Весной школа получила предостережение после проверки, поскольку за год число учеников из "группы высокого риска" выросло с 7 до 17, а принимаемые меры проверяющие сочли недостаточными. Еще одно предостережение образовательному учреждению вынесли в ноябре 2025 года за нарушение прав педагогов.