Сергей Собянин сообщил об открытии 100 обновленных школьных зданий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В сентябре 2026 года в Москве открылись 100 реконструированных школьных зданий. В их числе и школа № 1520 имени Капцовых в Пресненском районе, в открытии которой принял участие Сергей Собянин.

"Школа у вас, конечно, замечательная, историческая, в XIX веке созданная, много поколений замечательных учеников здесь училось. И, конечно, надо было ее сделать достойной, чтобы она продолжала лучшие традиции", – сказал мэр.

Историческое здание в Леонтьевском переулке построили в конце XIX века. Реконструкция началась весной 2025 года. При подготовке проекта специалисты учли необходимость сохранить архитектурный облик здания.

В ходе работ заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили внутреннюю отделку, обустроили спортивные площадки. В школе появились универсальные и специализированные кабинеты, медиатека, многофункциональное пространство для мероприятий, спортивные залы и обеденный зал. Обновленное здание рассчитано на учеников 5-11-х классов.

Программа реконструкции школьных зданий "Моя школа" действует третий год. В 2024 году в Москве обновили четыре школы, в 2025-м – 51. В 2027 году планируется обновить еще 85 учреждений.

Школьников, студентов и педагогов с Днем знаний ранее поздравил Владимир Путин. Глава государства назвал начало учебного года праздником, который объединяет все поколения. Отдельные поздравления президент адресовал учителям и наставникам.